Из-за отказов главы Facebook Марка Цукерберга общаться с журналистами издание The Guardian взяло интервью у нейросети Цукербот, которая обучалась на ранних интервью и публичных выступлениях предпринимателя.
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В частности, Цукербота спросили о роли Facebook в современном мире, его будущем, об ужине с Трампом, миллионерах и дальнейших планах. При этом ответы нейросети зачастую совершенно не касались вопроса. Например, на вопрос о том, кто ответственен за распространение ложной информации в Facebook, она ответила, что верит в Германию.
Ранее NEWS.ru писал, что компания Facebook переделала свой логотип, чтобы пользователи не путали его с логотипом одноимённой социальной сети. Отмечается, что Facebook предлагает различные продукты для пользователей — как для общения, так и для развития бизнеса.
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