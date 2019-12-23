https://static.news.ru/photo/2c651164-2588-11ea-8883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за отказов главы Facebook Марка Цукерберга общаться с журналистами издание The Guardian взяло интервью у нейросети Цукербот, которая обучалась на ранних интервью и публичных выступлениях предпринимателя.

Как сообщает TJ , созданием алгоритма занималась студия Botnik. Цукербот обучался на речах Цукерберга и его публикациях в Интернете за последние три года. В словарь вошло 200 тысяч слов. Основываясь на них, нейросеть сгенерировала ответы на вопросы журналистов.

В частности, Цукербота спросили о роли Facebook в современном мире, его будущем, об ужине с Трампом, миллионерах и дальнейших планах. При этом ответы нейросети зачастую совершенно не касались вопроса. Например, на вопрос о том, кто ответственен за распространение ложной информации в Facebook, она ответила, что верит в Германию.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Facebook переделала свой логотип, чтобы пользователи не путали его с логотипом одноимённой социальной сети. Отмечается, что Facebook предлагает различные продукты для пользователей — как для общения, так и для развития бизнеса.