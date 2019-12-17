На рабочих компьютерах президента России Владимира Путина установлены операционные системы Windows XP, которые считаются устаревшими и уязвимыми. Это заметили журналисты The Guardian.
Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
Microsoft прекратила выпуск регулярных обновлений безопасности для Windows XP в апреле 2014 года. На сайте компании опубликовано предупреждение, что компьютеры под управлением этой операционной системы уязвимы для угроз безопасности и вирусов,
Ранее NEWS.ru писал, что компания Microsoft выпустила критические патчи для Windows XP и Windows Server 2003, защищающие операционные системы от вируса WannaCry. Его мишенями в 2017 году стали сотни стран, большинство пострадавших было в России и на Украине. Дело в том, что эти две ОС лишены поддержки разработчиков уже достаточно давно, а значит, плохо защищены от атак.
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