Tesla заблокирует видеоигры для водителей во время движения

Возможность играть в видеоигры во время движения заблокирует компания Tesla. Об этом говорится в заявлении Национальной администрации безопасности дорожного движения, сообщает The Wasington Post.

В обновлении программного обеспечения функция Passenger Play (позволяющая водителям играть в видеоигры) будет недоступна, пока автомобиль находится в движении, — рассказала изданию представитель регулятора Люсия Санчез.

Она также отметила, что по закону о безопасности транспортных средств автопроизводителю запрещается продавать машину с дефектами, представляющими необоснованный риск для безопасности, в том числе отвлекая водителя от дороги.

Ранее регулятор сообщил о проверке 580 тысяч автомобилей Tesla, которые были выпущены с 2017 года. От граждан поступали жалобы на доступность видеоигр для водителей во время езды. Это создаёт дополнительный риск аварий.

Возможность играть во время езды появилась в автомобилях с декабря 2020 года. Ранее это можно было делать только в припаркованном авто.

Tesla Motors была основана в 2003 году в качестве разработчика и производителя электромобилей и связанных с этим технологий.

Ранее регулятор фондового рынка США начал расследование в отношении компании Tesla. Поводом возбудить следствие послужила жалоба от бывшего менеджера по качеству Tesla Стивена Хенкеса, утверждающего, что солнечные панели компании приводят к возгоранию. При этом руководство компании скрывает эту информацию от акционеров.