Tesla создаст человекоподобного робота для ленивых владельцев Компания Tesla осенью может представить прототип человекоподобного робота

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Роботы участвуют в производстве на дне открытых дверей в производственном цехе Tesla

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск рассказал, что его компания скоро собирается представить прототип человекоподобного робота Optimus. Он написал в своей социальной сети Twitter, что возможная дата появления новинки — 30 сентября этого года. Ожидается, что робот сможет помогать людям выполнять многие ежедневные задачи. Например, поднимать тяжелые вещи или даже ходить вместо своего владельца по магазинам.

День искусственного интеллекта в Tesla переносится на 30 сентября, так как к этому времени у нас может появиться рабочий прототип Optimus, — написал предприниматель.

По задумке авторов проекта, робот Optimus сделают ростом с человека. Ему можно будет поручить те задачи, которые его владелец не хочет выполнять самостоятельно. Например, таскать тяжелые вещи весом до 20 килограммов. Ожидается, что робота оснастят такими же системами искусственного интеллекта, как и электромобили Tesla.

Ранее новые роботизированные разработки представили в Китае. Там создали специальную методику клонирования свиней, в которой все действия, от оплодотворения самки до рождения, производит только робот. Таким образом уже удалось произвести на свет первых семь поросят.