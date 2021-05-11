Telegram оштрафовали на 5 млн за информацию о митингах в России

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Российский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 5 млн рублей за отказ от удаления информации о несогласованных с властями митингах. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции, передаёт РИА Новости.

Компанию Telegram Messenger Inc. признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй о нарушении порядка ограничения доступа к информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Аналогичное решение принято по двум протоколам, по каждому из которых назначен штраф в размере 2,5 млн рублей.

Кроме того, петербургский суд оштрафовал на 1,5 млн рублей соцсеть «ВКонтакте», которая также не удалила контент об акциях протеста. В протоколе, составленном Роскомнадзором по требованию зампрокурора РФ, указано, что в ООО «ВКонтакте» 31 января направили требование удалить информацию по определённой ссылке, а также «тождественную информацию». Она содержала призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Однако в течение суток изменения не внесли.

Накануне в суд поступили шесть административных протоколов на компанию Twitter, по каждому из которых компании грозит штраф до 4 млн рублей. Ещё по пять протоколов направили в Google и Facebook, каждой из компаний грозят штрафы в размере 20 млн рублей. Причиной также стал отказ от удаления информации по требованию Роскомнадзора.