Telegram разрешил приём платежей в любых чатах

https://static.news.ru/photo/f133ccf8-a6a4-11eb-8ab0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Telegram появилась функция по приёму платежей кредитными картами в любом чате. Об этом 26 апреля сообщили в блоге мессенджера.

Продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы. Для оплаты можно использовать любое приложение — в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин, — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, Telegram не берёт комиссию, а также не хранит информацию о покупках — реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу.

Кроме того, Telegram представил новую функцию — отложенные голосовые чаты. Голосовые чаты теперь можно запланировать на определённое время. Это позволит участникам «подстроить свои планы и рассказать о событии друзьям». Создать отложенный голосовой чат могут только администраторы канала или группы.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут звонить друг другу не только со смартфонов, но и с персональных компьютеров. Об этом сообщила компания Facebook, которой принадлежит мессенджер. Все звонки, как заверили разработчики, будут защищены сквозным шифрованием, и администрация WhatsApp не сможет видеть или слышать их. Пока что с ПК можно будет совершать только индивидуальные звонки, но в будущем пользователям обещают предоставить возможность видеосвязи с компьютеров, а также групповые аудиозвонки.

Бесплатный сервис WhatsApp принадлежит компании Facebook, которая выкупила его за $19 млрд в 2014 году. В феврале 2020 года мессенджером пользовались 2 млрд человек. В январе 2021 года пользователи WhatsApp по всему миру сделали более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков. Таким образом, был установлен мировой рекорд по числу вызовов за день.