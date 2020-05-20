Технологию автоматической оплаты покупок в магазинах запустил Сбербанк

https://static.news.ru/photo/122725ea-9a6c-11ea-8d14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк запустил приложение Take&Go, позволяющее пользователям оплачивать покупки в магазине минуя кассу. Списание необходимой суммы с карты происходит автоматически.

Для пользования новым сервисом клиентам необходимо установить приложение на смартфон, зарегистрироваться в нём и привязать к аккаунту банковскую карту Visa. Кроме того, нужно будет указать адрес электронной почты, на которую будут приходить чеки.

Пока новая услуга доступна только в одном из магазинов сети «Азбука вкуса». Сервис запускается автоматически при входе покупателя в зону Take&Go. Пока человек выбирает продукты, формируется виртуальная корзина. При выходе из магазина с карты пользователя списывается оплата покупок. При этом на его телефон приходит push-уведомление, а на e-mail — чек.

В Сбербанке отметили, что новая технология позволит клиентам сэкономить время, избавит магазины от очередей и затрат на персонал. В кредитной организации полагают, что новая услуга станет такой же привычной для россиян, как и безналичный расчёт при совершении покупок, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк продлил обслуживание карт, срок действия которых истёк с марта 2020 года, до активации новых. Однако возможности таких карт ограничены операциями по снятию наличных, пополнению карт в банкоматах и оплаты покупок с использованием чипа и ПИН-кода.