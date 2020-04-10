Тактильный сенсор создали с помощью 3D-печати

https://static.news.ru/photo/d806cdc2-7b51-11ea-b4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские инженеры разработали доступный метод высокоточной трёхмерной печати, подходящий для создания микроэлектроники. Способ основан на каркасе, отдельные части которого несут электрический заряд. Из-за этого наносимый материал прилипает к противоположно заряженным поверхностям.

Технология позволит проектировать объёмные схемы любой сложности. Например, тактильные датчики и датчики формы, передаёт портал Nature Electronics. Авторами проекта стали сотрудники Калифорнийского университета под руководством Райана Хенсли.

Для эксперимента потребовались ёмкости с тремя разными пластмассами. Кроме нейтральной, две другие наделяются положительными и отрицательными зарядами. Макет будущего изделия опускают в ванну с одним из пластиков, и экспонируют фигурной маской, потом вытаскивают, сушат, затем в другой ванне высвечивают другой узор. Таким образом рождается трёхмерная решётка.

Единственное, что останется сделать — поместить модель в жидкость с разведённым веществом, которое нужно нанести. Например, с медью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что физикам удалось смоделировать систему двух квантовых точек для теоретической оценки термодинамических характеристик демона Максвелла.

В результате эксперимента Бьёрн Аннби-Андрессон совместно с коллегами из университета Лунда выяснил, что тепло можно преобразовать в работу при помощи информации. Во время исследования учёные осуществили непрерывное измерение зарядов квантовых точек и продвижение электрона против приложенного напряжения по возвратной схеме.

Теперь физики считают, что чем больше зашумленность детектора, тем меньше область действия демона Максвелла.