Сын первого замглавы администрации президента России Кириенко возглавит VK

Новым гендиректором VK (ранее Mail.Ru Group) станет Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома» и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, пишет РБК со ссылкой на источник.

На посту главы VK Кириенко сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 года, сообщило издание. Эти слухи подтвердили в The Bell и RT, ссылаясь на свои источники.

С вероятностью 95%, — сообщил собеседник портала.

Кроме того, в начале ноября издание CNews писало , что Кириенко может покинуть «Ростелеком».

Сейчас в «Ростелекоме» Кириенко отвечает за корпoративный маркетинг, координацию коммерческой деятельности макрорегиональных филиалов и бизнес-функций, а также осуществляет руководство новыми направлениями развития бизнеса. В частности, за проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.

В Ростелекоме отказалиcь от комментариев. Представитель VK заявил, что они «не комментируют слухи».

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании VK Добродеев принял решение оставить свой пост и покинуть компанию. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров не назначит нового генерального директора, что обеспечит плавную передачу дел, сообщили в компании.