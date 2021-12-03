Сын первого замглавы администрации президента России Кириенко возглавит VK
Александр Чеков
Александр Чеков
13:51, 03 декабря 2021
Владимир КириенкоФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
Новым гендиректором VK (ранее Mail.Ru Group) станет Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома» и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, пишет РБК со ссылкой на источник.
На посту главы VK Кириенко сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 года, сообщило издание. Эти слухи подтвердили в The Bell и RT, ссылаясь на свои источники.
Кроме того, в начале ноября издание CNews писало, что Кириенко может покинуть «Ростелеком».
Сейчас в «Ростелекоме» Кириенко отвечает за корпoративный маркетинг, координацию коммерческой деятельности макрорегиональных филиалов и бизнес-функций, а также осуществляет руководство новыми направлениями развития бизнеса. В частности, за проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.
В Ростелекоме отказалиcь от комментариев. Представитель VK заявил, что они «не комментируют слухи».
Ранее сообщалось, что генеральный директор компании VK Добродеев принял решение оставить свой пост и покинуть компанию. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров не назначит нового генерального директора, что обеспечит плавную передачу дел, сообщили в компании.