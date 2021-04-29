Связь «Билайна» пропала по всей России

https://static.news.ru/photo/775a40ae-a8f4-11eb-a38b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи оператора «Билайн» по всей России пожаловались на проблемы с мобильной связью и Интернетом, следует из данных сервиса Downdetector.

Первые сообщения о проблемах появились примерно в 13:00, всего было оставлено больше четырёх тысяч жалоб.

Около половины пользователей (49%) говорят о проблемах с мобильным Интернетом, ещё 42% говорят о сложностях с телефонной связью. Больше всего жалоб оставили жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Архангельска, Мурманска и Астрахани.

Сейчас сообщения о сбоях ещё продолжают поступать.

Также 29 марта пользователи сервиса «Сбер Онлайн» жаловались на проблемы со входом. Проблемы возникли у людей из крупных городов России. По данным на 10:00 по столичному времени было зарегистрировано порядка двух тысяч жалоб. 84% пользователей приложения не могли войти в систему, 13% жаловались на сбой всех сервисов. Спустя некоторое время компания решила проблему.