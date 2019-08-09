https://static.news.ru/photo/d5f2ad80-bcc0-11e9-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В составе бригад управления Минобороны РФ сформируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Они смогут за считанные минуты создавать локальные сети, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов на расстоянии до 40 км от передвижной вышки.

Уточняется, что аппаратура мобильных ретрансляционных и антенных пунктов будет установлена на шестиосных «КамАЗах».

По данным «Известий» , первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири. Главной их целью является возможность формирования закрытых для противника зон обмена информацией, а также налаживание устойчивой сотовой связи в районах чрезвычайных происшествий, а также в труднодоступных местах, например, в горах.

Как писал News.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца года будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М». А к 2025 году пропускная способность каналов связи военной спутниковой группировки РФ вырастет в два с половиной раза.