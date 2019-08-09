В составе бригад управления Минобороны РФ сформируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Они смогут за считанные минуты создавать локальные сети, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов на расстоянии до 40 км от передвижной вышки.
Уточняется, что аппаратура мобильных ретрансляционных и антенных пунктов будет установлена на шестиосных «КамАЗах».
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Как писал News.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца года будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М». А к 2025 году пропускная способность каналов связи военной спутниковой группировки РФ вырастет в два с половиной раза.