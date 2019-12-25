https://static.news.ru/photo/6b7784a2-2715-11ea-be14-fa163e074e61_660.jpg Фото: jaxa.jp

Японский испытательный спутник «Цубамэ» («Ласточка») совершил полёт и наблюдения за Землёй на сверхнизкой орбите в 167,4 километра. Этот факт вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает национальное аэрокосмическое агентство (JAXA), на сегодняшний день нет ни одного спутника, которому бы удалось облететь планету на меньшей высоте. Чем ниже полёт, тем детальнее космическому аппарату удаётся произвести наблюдения и съёмку, однако возрастает и сопротивление воздуха, и ускоряется износ оборудования.

Спутник «Цубамэ» был запущен в 2017 году.

Как писал NEWS.ru, сроки первого запуска российских спутников связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк изменены. Вместо середины 2020 года, как планировалось ранее, три аппарата отправят в космос в конце 2020 года.