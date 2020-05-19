Суда без экипажа в РФ будут использовать ГЛОНАСС и отечественное ПО

https://static.news.ru/photo/ab2ee7ee-99bf-11ea-a037-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) разрабатывают юридическую базу для использования судов без экипажа. Такая техника будет использовать российское программное обеспечение и технологию ГЛОНАСС.

Об этом ТАСС рассказал руководитель Росморречфлота Александр Пошивай. По его словам, сейчас в России создаётся тестовая акватория, в которой пройдут испытания беспилотных судов. Электронная компонентная база и оборудование на кораблях без экипажа будут также преимущественно российские.

Ранее Минпромторг подготовил свою версию законопроекта об использовании беспилотных судов.

Как писал NEWS.ru, в конце июня 2020 года на воду будет спущена атомная подводная лодка «Хабаровск», которая будет оснащена беспилотными подводными аппаратами «Посейдон».