Суда без экипажа в РФ будут использовать ГЛОНАСС и отечественное ПО

Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) разрабатывают юридическую базу для использования судов без экипажа. Такая техника будет использовать российское программное обеспечение и технологию ГЛОНАСС.
Об этом ТАСС
Ранее Минпромторг подготовил свою версию законопроекта об использовании беспилотных судов.
Как писал NEWS.ru, в конце июня 2020 года на воду будет спущена атомная подводная лодка «Хабаровск», которая будет оснащена беспилотными подводными аппаратами «Посейдон».
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