Суд в Москве признал штрафы Twitter законными

Штрафы Twitter на 5,5 млн рублей за неудаление противоправной информации признали законными. Решение принял в четверг, 7 октября, Таганский районный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Соцсеть признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ.

В общей сложности с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 млн рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 млн, Telegram — 40 млн. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 млн рублей оказался первым.

Как известно, Twitter уже неоднократно «нарывался» на российский суд. Соцсети пришлось ввести новый режим безопасности для пользователей. Так, отныне комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, удаляются, а их авторы отправляются в блок.

Twitter представляет собой социальную сеть для обмена короткими сообщениями. Компания была основана в 2006 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Ранее суд Москвы признал законным штраф социальной сети Twitter на 19 млн рублей. Как сообщалось 8 сентября, такую сумму компания заплатит по аналогичной причине, что и сейчас.