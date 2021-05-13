Суд отклонил жалобу Twitter на штраф российских властей

https://static.news.ru/photo/9a601f96-b3e0-11eb-aa26-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Московский городской суд посчитал законным назначение штрафа на компанию Twitter за отказ от размещения данных российских пользователей на территории России. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе инстанции.

Судья оставил решение нижестоящей инстанции без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Иск был подан к судебному приставу Максиму Думакову.

Претензии к Twitter и Facebook у российских властей возникли в декабре 2018 года. Тогда Роскомнадзор потребовал от компаний отчитаться о размещении личных данных россиян в РФ. Организации не ответили, и РКН составил протоколы, по которым каждую соцсеть оштрафовали на 3 млн рублей. Этот штраф компания пыталась обжаловать, но также получила отказ.

Сейчас рассматривалась жалоба на второй штраф, который назначили после повторного запроса отчёта о локализации сведений. По этим протоколам обе компании должны выплатить по 4 млн рублей.

Кроме того, в Пресненском суде Москвы зарегистрирован другой иск Twitter к этому же приставу. Компания считает, что российская ФССП не имела права начинать исполнительное производство в отношении Twitter Inc., так как компания зарегистрирована и работает за пределами России.

Накануне в суд поступили шесть новых административных протоколов на компанию Twitter, по каждому из которых компании грозит штраф до 4 млн рублей. Ещё по пять протоколов направили в Google и Facebook, каждой из компаний грозят штрафы в размере 20 млн рублей. Причиной также стал отказ от удаления информации по требованию Роскомнадзора.