Суд Москвы оставил в силе 19 млн рублей штрафа Twitter

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Суд Москвы признал законным штраф социальной сети Twitter. 19 млн рублей компания заплатит за неудаление запрещённого в России контента на своей площадке, сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд столицы.

Twitter оштрафуют по шести эпизодам, связанным с отказом удалить запрещённую информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба представителя Twitter — без удовлетворения.

Ранее 422-й Мировой судебный участок Таганского района сообщил, что Twitter и Тelegram в сентябре грозят штрафы до 16 млн рублей, а Facebook — до 40 млн рублей.

При этом Twitter уже неоднократно «нарывался» на российский суд. Соцсети пришлось ввести новый режим безопасности для пользователей. Так, отныне комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, удаляются, а их авторы отправляются в блок.

Twitter представляет собой социальную сеть для обмена короткими сообщениями. Компания была основана в 2006 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.