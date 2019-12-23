https://static.news.ru/photo/5e2c4eaa-25a2-11ea-9836-fa163e074e61_660.jpg Александра Флишкевич Фото: politechnika.warszawska/facebook.com

Александра Флишкевич из Политехнического университета Варшавы разработала собственную версию светового меча. Она отметила, что сходство с оружием джедаев и ситхов только внешнее.

По словам студентки, длина клинка варьируется от 30 до 40 см. Однако оружие не способно ничего разрезать, также с некоторых ракурсов луч может быть плохо виден, говорит Флишкевич.

Рукоять меча мы напечатали на 3D-принтере и поместили в неё лазер зелёного цвета с линзой необычной формы. Благодаря этому получился эффект лазерного меча, — приводит ТАСС слова девушки.

Отмечается, что линза может быть использована в офтальмологии для коррекции зрения. Флишкевич занималась её разработкой в рамках своего дипломного задания. Девушка вдохновилась восьмым эпизодом из серии «Звёздных войн».

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