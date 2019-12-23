Александра Флишкевич из Политехнического университета Варшавы разработала собственную версию светового меча. Она отметила, что сходство с оружием джедаев и ситхов только внешнее.
По словам студентки, длина клинка варьируется от 30 до 40 см. Однако оружие не способно ничего разрезать, также с некоторых ракурсов луч может быть плохо виден, говорит Флишкевич.
Рукоять меча мы напечатали на 3D-принтере и поместили в неё лазер зелёного цвета с линзой необычной формы. Благодаря этому получился эффект лазерного меча, — приводит ТАСС слова девушки.
Отмечается, что линза может быть использована в офтальмологии для коррекции зрения. Флишкевич занималась её разработкой в рамках своего дипломного задания. Девушка вдохновилась восьмым эпизодом из серии «Звёздных войн».