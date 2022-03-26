Структуры ЦБ и «Сбера» исключили из сообщества по борьбе с кибератаками

Международный форум команд обеспечения безопасности и реагирования на компьютерные инциденты (FIRST) приостановил сотрудничество с восемью российскими центрами, которые занимаются информационной безопасностью. Об этом сообщается на сайте FIRST. Речь идёт о центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (ФинЦЕРТ, структура Центробанка), центре реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT), центрах при «Лаборатории Касперского», BI.ZONE («дочка» Сбербанка), «Инфосистемы Джет», «Ростелеком-Солар» («дочка» «Ростелекома»), «Лаборатории информационной безопасности», «Инфосекьюрити», передаёт РБК.

В Банке России изданию заявили , что исключение ФинЦЕРТ из FIRST никак не повлияет на цели и задачи центра, потому что он «обладает достаточным количеством источников информации о компьютерных атаках», а также взаимодействует со всеми компьютерными группами реагирования на чрезвычайные ситуации, расположенными в России и дружественных странах.

Представитель «Лаборатории Касперского» отметил, что решение FIRST их разочаровало, потому что «оно бьёт по всей индустрии информационной безопасности». По его словам, компания «полностью разделяет заявленные идеи и принципы FIRST и считает своим долгом помочь их отстоять и сохранить».

Представители BI.ZONE, «Ростелеком-Солар», «Инфосистемы Джет», «Инфосекьюрити», RU-CERT и OOO «Лаборатория информационной безопасности» не предоставили комментариев.

Эксперты отметили, что исключение восьми российских центров из FIRST — это неприятная, но не критичная ситуация, потому что отечественные компании продолжат обмениваться информацией между собой. Однако, если примеру FIRST последуют другие международные организации, уровень безопасности может снизиться, считают эксперты.

Международное ИБ-сообщество FIRST объединяет специалистов по реагированию на кибератаки из более чем 570 организаций по всему миру. Этот форум существует с 1990 года. Членство в FIRST позволяет участникам не только обмениваться идеями и делиться опытом с командами исследователей по всему миру, но и эффективнее синхронизировать совместные действия в борьбе с киберугрозами.