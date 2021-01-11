Сторонники Трампа сделали Telegram вторым по скачиваемости приложением

https://static.news.ru/photo/c7660082-5477-11eb-93f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники действующего американского президента Дональда Трампа. Пик скачиваний пришёлся на 10 января, когда были заблокированы аккаунты хозяина Белого дома в Twitter и Facebook и отключена социальная сеть Parler.

Об этом сообщает британская газета Telegraph. Издание отмечает, что за пять дней прошлой недели Telegram в США скачали около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем за такой же период предыдущей недели. На переход пользователей Сети в Telegram также повлиял их отказ от мессенджера WhatsApp, в котором стала действовать новая политика конфиденциальности.

Telegraph попросила прокомментировать новую тенденцию профессора информационных исследований университета Мэриленда Джену Голдбек. По её мнению, Telegram может стать для сторонников Трампа «более долгосрочным домом», нежели Parler, из-за минимальных шансов быть отключённым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из онлайн-магазина App Store исчезло приложение, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа. Parler убрали из доступа 9 января, сообщила корпорация Apple. До этого руководство Apple пригрозило удалить популярную у консерваторов соцсеть, если модераторы не заблокируют в течение 24 часов призывы к насилию своих пользователей на фоне беспорядков в Капитолии.