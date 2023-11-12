Стало известно, зачем в ресторанах быстрого питания демонтируют коннекторы Mash: рестораны быстрого питания демонтируют коннекторы для защиты от хакеров

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Telegram-канал Mash сообщает, что крупнейшие сети ресторанов быстрого питания планируют отключить и демонтировать компьютерные розетки во всех заведениях России. По данным канала, целью таких работ является усиление информационной безопасности компаний.

Поясняется, что сетевые гнезда RJ-45 могут стать мишенью хакеров, которые могут через них подключиться к внутренним сетям и получить таким образом конфиденциальную информацию. Их целью могут оказаться в том числе кассы или терминалы заказов, позволяющие получить бесплатные комбо.

Ранее сообщалось, что утром 9 ноября на сайтах российских кредитных организаций ВБРР, Фора-Банк и БЖФ Банк появилось объявление о приостановке операций по вкладам и счетам физических лиц. В сообщении было предупреждение, что средства на счетах, превышающие 1,4 млн рублей, будут переведены в облигации госзайма, а оставшиеся деньги подвергнутся заморозке. При этом давалась ссылка на несуществующий указ президента от 2 ноября 2023 года.

Представители банков сказали, что вся эта информация является ложью и их атаковали хакеры. Также в банках предположили, что атака была «проделкой» конкурентов.