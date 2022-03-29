Стало известно, почему возникают сбои при блокировке сайтов

Сбои при блокировке сайтов бывают из-за того, что операторы не успевают проверить чёрный список Роскомнадзора, объяснил руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов. Кроме того, у операторов может не оказаться необходимого для адресной блокировки оборудования, рассказал он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Роскомнадзор формирует чёрный список сайтов, IP-адресов, которые надо блокировать. Операторы этот чёрный список каждый день проверяют и блокируют сайты на своих ресурсах, не дают пользователям доступ к ним. Сбои при блокировке могут возникать из-за того, что некоторые операторы нерегулярно скачивают чёрный список, в результате чего сайты могут не вовремя блокироваться. Также не у всех операторов есть оборудование, которое способно адресно заблокировать какой-то ресурс, — сказал Михайлов.

Это оборудование обязаны покупать сами операторы. Если же оператор попадётся на том, что не блокирует какой-то сайт по требованию, ему грозит большой штраф, отметил эксперт.

Ранее Роскомнадзор запретил распространять интервью российских СМИ с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным РКН, интервью с украинским лидером провели СМИ, в том числе иностранные и выполняющие функции иноагента. В их отношении была начата проверка.