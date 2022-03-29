Стало известно, почему возникают сбои при блокировке сайтов
Глава «Отечественного софта» Михайлов: сбои при блокировке сайтов бывают из-за операторов
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:21, 29 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сбои при блокировке сайтов бывают из-за того, что операторы не успевают проверить чёрный список Роскомнадзора, объяснил руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов. Кроме того, у операторов может не оказаться необходимого для адресной блокировки оборудования, рассказал он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Роскомнадзор формирует чёрный список сайтов, IP-адресов, которые надо блокировать. Операторы этот чёрный список каждый день проверяют и блокируют сайты на своих ресурсах, не дают пользователям доступ к ним. Сбои при блокировке могут возникать из-за того, что некоторые операторы нерегулярно скачивают чёрный список, в результате чего сайты могут не вовремя блокироваться. Также не у всех операторов есть оборудование, которое способно адресно заблокировать какой-то ресурс, — сказал Михайлов.
Это оборудование обязаны покупать сами операторы. Если же оператор попадётся на том, что не блокирует какой-то сайт по требованию, ему грозит большой штраф, отметил эксперт.
Ранее Роскомнадзор запретил распространять интервью российских СМИ с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным РКН, интервью с украинским лидером провели СМИ, в том числе иностранные и выполняющие функции иноагента. В их отношении была начата проверка.