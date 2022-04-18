Стало известно, почему роботы-курьеры «слушают» уличных музыкантов

Роботы-курьеры замирают рядом с уличными музыкантами, потому что так пережидают время между заказами, объяснили в «Яндексе». Оказалось, что музыку автономные доставщики всё-таки не слушают, передаёт «Газета.Ru».

На фото площадь перед МДМ, где у наших роботов находится зона ожидания заказов. Это популярное место, здесь много ресторанов, откуда роботы возят заказы, а также тут часто выступают уличные музыканты. На скорость доставки это увлечение роботов никак не влияет — так они коротают время между заказами. Музыку они не слушают, — рассказали в пресс-службе беспилотных технологий компании.

Пользователи социальных сетей замечали присутствие роботов на выступлениях уличных артистов ещё в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что в правительстве начали разработку госстандарта умного многоквартирного дома, в котором будут робот-консьерж, робот-доставщик, робот-уборщик и другие цифровые сотрудники. Они предусмотрены в расширенном пакете, а минимальный набор будет включать систему распознавания лиц и номеров автомобилей, возможность автоматизированного контроля за инфраструктурой ЖКХ.

Известно, что более половины опрошенных россиян (56%), проживающих в городах-миллионниках, положительно высказались о развитии современных технологий. 41% респондентов не разделили положительного представления о развитии современных гаджетов.