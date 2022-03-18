Стало известно об уязвимости сайтов госкомпаний из-за санкций

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На счетах компании Google заблокировали миллиард рублей по иску издания «Царьград», сообщили в самом СМИ. Арест средств связан с тем, что Google проигнорировал решение российского суда о восстановлении удалённого канала «Царьграда» на YouTube.

Дело рассматривалось около 18 месяцев. В корпорации объяснили блокировку тем, что учредитель канала Константин Малофеев находится под санкциями США из-за конфликта на юго-востоке Украины. 16 декабря 2021 года Девятый арбитражный...