Стало известно, когда Spotify перестанет работать в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify прекратит предоставлять услуги в России с 11 апреля, сообщается на сайте компании. Неизвестно, будет ли сервис вновь доступен в РФ. По словам представителей компании, все пользователи будут обязательно уведомлены, если ситуация изменится.

После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение — полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года, — указывается в сообщении.

В компании отметили, что уехавшим в другую страну россиянам можно будет сменить регион в настройках своего профиля. Такая возможность у владельцев Premium-подписки появится только после 11 апреля.

Пользователи также смогут удалить свой аккаунт и скачать персональные данные.

О том, что Spotify прекратит работу в России, стало известно в конце марта. На подобный шаг руководство сервиса решилось из-за принятия закона об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ.

Некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка или приостановить работу в стране и новые инвестиции после начала военной операции России на Украине. Продлевать россиянам подписку отказался в том числе стриминговый сервис Netflix — более того, он удалил своё приложение из российских App Store и Google Play.