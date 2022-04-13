Стало известно, когда россияне смогут оплачивать покупки чипом в руке

Массово оплачивать покупки чипом в руке россияне смогут через 5–10 лет, сообщил управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко «Газете.Ru». Программа по вживлению чипов началась в 2014 году, пока решились на это меньше тысячи человек. Но потенциально за чипизацию почти 100 тысяч россиян, приблизительно как в Швеции, отметил он.

Вполне реальная перспектива для России, когда в течение ближайших 5–10 лет граждан, которые будут хранить все свои данные под кожей, будет становиться всё больше, — сказал Самойленко.

Он добавил, что пока массовое внедрение обсуждать трудно из-за возможных проблем с компонентами: в стране уже дефицит и обычных чипов для карт.

Профессор «Сколтеха» Михаил Лебедев сообщил, что на чип можно добавлять любую информацию, а не только платить им. По его мнению, такой полезнее иметь пожилым людям, чтобы их удалось найти, если потеряются, или узнать о медицинских проблемах.

Но сначала нужно решить проблему срока давности чипов, чтобы не вытаскивать отработавшие из тела, и разобраться с недоверием к вживляющим их компаниям.

Жительница Санкт-Петербурга Халлу (имя изменено) живёт с чипом несколько лет, она вживила его в салоне пирсинга за полчаса.

Моя карта — это просто развлечение. Cмешно, как батька, прикладывать кулак к терминалу, — рассказала девушка.

Ранее в Москве начали тестировать карту «Тройка» с российским чипом. Вице-мэр столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что до конца 2022 года специалисты планируют разработать ещё один чип для транспортной и банковской отраслей.