Стало известно, когда первые незрячие в России получат электронное зрение Исполнительный директор фонда «Со-единение» Соколова: незрячие добровольцы получат электронное зрение в 2024 году

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Первые незрячие добровольцы в России получат электронное зрение в 2024 году, сообщила исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова «Вестям Подмосковья». Для этого фонд и некоммерческая лаборатория «Сенсор-Тех» разрабатывают линейку нейроимплантов ELVIS, которые позволяют возвращать зрение и слух, корректировать заболевания мозга и неврологические нарушения.

Имплант для зрения уже проходит финальную стадию испытаний на животных, в январе этого года мы установили ELVIS V обезьяне, тесты прошли успешно. В 2024 году электронное зрение получат первые незрячие добровольцы. Мы рассчитываем, что операция по установке ELVIS V станет широко доступна в России в 2027-м, — сказала Соколова.

Она выразила надежду, что в дальнейшем одному пациенту получится одновременно ставить импланты и для зрения, и для слуха, чтобы помогать даже тотально слепоглухим людям.

О том, как устроены импланты, ранее рассказал директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов. Принцип работы строится вокруг взаимодействия человеческого мозга с электрическим током: если этот орган вместе со зрительной камерой стимулировать разрядом тока, человек в сознании увидит вспышки света. По словам Кулешова, если сложить несколько тысяч таких электродов, то человек сможет увидеть примерное изображение окружающего мира.