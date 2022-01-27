Стало известно, как искусственный интеллект помогает судьям

Программы с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) позволяют быстро отыскивать нужные для судебного процесса документы, рассказала «Парламентской газете» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Но отдавать алгоритмам принятие решений, по её мнению, нельзя, их должен принимать человек.

Программы с использованием технологий искусственного интеллекта, которые позволяют оперативно находить необходимые для того или иного судебного процесса нормативные правовые акты, используются давно. Речь идёт о законах и подзаконных актах, о судебной практике по аналогичным делам. <...> В такой «вспомогательной» или «сервисной» функции ИИ судебной системе необходим, его использование в таком ключе будет только расширяться. Но принимать решение по судебному делу, особенно если речь идёт о судьбе человека в уголовном процессе, должен только живой человек — судья, — сказала Рукавишникова.

Она добавила, что вопросы по использованию искусственного интеллекта для сбора доказательств, достоверность которых затем оценит человек, были поставлены на заседании «О внедрении технологии искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере» Совета по развитию цифровой экономики 22 декабря прошлого года.

Ранее адвокат, специалист по цифровому праву Саркис Дарбинян сообщил, что технологии по сбору биометрии в настоящее время сильно опережают законодательство и это создаёт проблемы. Эксперт указывает на то, что, хотя формально законы, предусматривающие ответственность за утечку личных данных, существуют, до сих пор не было серьёзных наказаний в отношении должностных лиц или компаний после громких инцидентов.