Стали известны недостатки общей системы блокировки телефонного спама

Эксперты назвали «побочный эффект» от новой антиспам-системы, которую планирует ввести ФАС, распространив её на четырёх основных мобильных операторов. Как пишут «Известия», система может оказаться эффективной, однако использование её грозит злоупотреблениями.

Так, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отмечает , что возможность блокировки спам-звонков может создать возможности для злоупотреблений: жертвами блокировки могут стать конкуренты бизнесменов и другие граждане. Поэтому при введении системы стоит предусмотреть проверку обращений с помощью статистики звонков, а также блокировать номера только после определённого количества жалоб и создать возможность для разблокировки. Кроме того, операторы могут проверять спам по статистике: если с одного номера сделано большое количество крайне непродолжительных звонков, речь может идти о рекламе или мошенниках.

Руководитель отдела отраслевой экспертизы Softline Максим Хараск также отметил, что альтернативой новой системе может стать блокировка основных сервисов по рассылке и обзвону, а также использование робота-фильтра, который сможет «отсекать» спам-звонки до того, как человек возьмёт трубку.

Искусственный интеллект способен помогать и обучаться выявлению таких номеров, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в II квартале 2022 года появится новая система блокировки спам-звонков и СМС-сообщений: через специальную форму на сайте ФАС и четырёх основных операторов связи граждане смогут подать жалобу на рекламу, поступившую без их согласия. Номер, с которого поступил спам, будет заблокирован в течение 72 часов всеми компаниями, которые подключены к этой системе.