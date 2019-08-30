https://static.news.ru/photo/593f7a50-cc17-11e9-bd80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Подробности работы системы отслеживания личных вещей от Apple найдены в коде iOS 13. С помощью специальных ярлыков у владельцев устройств появится возможность находить потерявшееся имущество.

Как пишет сайт MacRumors , в системе iOS 13 обнаружилось устройство B389 в виде круглого ярлыка с логотипом Apple. Авторы публикации, изучившие код, предположили, что это либо трекер для отслеживания вещей, либо подставка для его зарядки.

В одной из строк с описанием говорится: «Помечайте свои ежедневные вещи B389 и вы никогда не потеряете их снова».

Как выяснили авторы публикации, пользователи iOS 13 будут получать уведомления, когда отдаляются от отслеживаемого предмета. Кроме того, можно будет нажать кнопку поиска, которая запустит на трекере звуковой сигнал и позволит быстрее найти пропажу.

Если найти вещь не получается, то можно включить специальный режим, и если другой пользователь с айфоном обнаружит потерянный предмет, то сможет посмотреть контактные данные владельца, чтобы связаться с ним.

Система также позволит искать предметы с помощью дополненной реальности. После сканирования помещения можно будет при помощи камеры узнать, где расположена та или иная вещь.

Как писал News.ru, ежегодная презентация Apple, на которой, вероятнее всего, будут представлены новые iPhone, состоится 10 сентября. Мероприятие пройдёт под девизом «By innovation only» (Только благодаря инновациям). Трансляция начнётся в 20:00 мск.