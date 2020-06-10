Стала доступна бета-версия Android 11

https://static.news.ru/photo/831e755a-ab60-11ea-a167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Компания Google предоставила в открытый доступ операционную систему Android 11. Её могут протестировать в бета-режиме все желающие.

Как сообщает портал The Verge, разработчики приложений уже могут поставлять обновлённые версии своих программ под новую операционную систему в магазин Google для смартфонов.

В бета-версии Android 11 стали доступны новые возможности. Теперь пользователи могут перетаскивать иконку Messenger от Facebook. в любую область экрана, даже поверх других приложений. Кроме того, бытовыми предметами, включёнными в систему «умного дома» можно управлять долгим нажатием на кнопку выключения.

Также теперь пользователи могут предоставлять доступ к функциям смартфона (камере, локации, сообщениям и другим) на один раз, а не на постоянной основе.

Тестирование Android 11 завершится в третьем квартале 2020 года. Тогда стоит ждать полноценную версию операционной системы.

Отмечается, что попробовать бета-версию уже могут пользователи Pixel (2, 2XL, 3, 3XL, 3A, 3A XL, 4, 4XL). В скором времени к ним смогут присоединиться пользователи Xiaomi, Realme, Transsion, Oppo Vivo, OnePlus и Sharp.

Бета-версия включает ряд улучшений и изменений. Разработчики добавили новое меню питания, нативную возможность делать длинные скриншоты, музыкальный плеер в меню уведомлений, новые формы иконок и другое.

Компания Google приняла решение отложить презентацию Android 11 и выход её бета-версии из-за массовых беспорядков в США. Однако некоторые владельцы смартфонов Pixel получили бета-версию Android 11, писал NEWS.ru ранее.