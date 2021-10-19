Спрос на тренеров по Dota 2 вырос в семь раз

Спрос на связанные с компьютерной игрой Dota 2 товары и услуги вырос за прошедшую неделю. Так, тренерами по игре интересовались в семь раз чаще, по данным сервиса «Объявления ВКонтакте». Их анализ двух матчей по Dota 2 в среднем стоит тысячу рублей, сообщает «Газета.Ru».

Эксперты зафиксировали, что в финальный день международного турнира по Dota 2 The International 10 поисковых запросов со ключевыми словами Dota и Dota 2 стало больше в три раза, со словом International — на 115%. В четыре раза чаще пользователи интересуются сувенирами и символикой с российской командой Team Spirit, которая выиграла турнир. Больше людей интересовались компьютером, на котором можно играть в Dota 2. Некоторые игровые модели стоят около 130 тысяч рублей.

Также вызывают интерес коллекционные победные трофеи мини-Aegis, они стоят в среднем 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10. Призовой фонд составил $18,2 млн. Команда с участниками из России и Украины победила в гранд-финале турнира китайскую команду PSG.LGD со счётом 3-2 по картам. Таким образом, пятерым членам Team Spirit и их тренеру достанется около $18,2 млн.

Организация из Китая за второе место получит $5,2 млн. На третьем месте интернациональный коллектив Team Secret ($3,6 млн). При этом общий призовой фонд The International 10 составил более $40 млн, что является рекордом в истории киберспорта.