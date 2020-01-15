https://static.news.ru/photo/55ef2306-3791-11ea-b001-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Музыкальный стриминговый сервис Spotify подготовил плейлисты и подкасты для собак, которых хозяева оставили дома в одиночестве.

Шведская компания запустила нововведение вскоре после того, как узнала, что почти 74% владельцев домашних животных в Великобритании включают музыку для своих питомцев. Сервис предлагает пользователям подкасты с успокаивающей музыкой, «собачьей похвалой», а также аудиоконтент для снятия стресса у четвероногих.

Кроме того, плейлисты, предназначенные для домашних животных, предлагают треки, выбранные алгоритмами в соответствии с характеристиками питомцев.

Ранее в Сети также появились предполагаемые цены сервиса в России. Некоторые пользователи обнаружили их в приложении для Android. Подписка Premium обойдётся в 169 рублей в месяц, студенческая подписка — 75 рублей в месяц, а семейная — 269 рублей в месяц.

В конце августа NEWS.ru писал, что запуск Spotify был намечен на конец 2019 года. Как утверждали источники «Коммерсанта», компания подыскивала офис как минимум на 30 человек