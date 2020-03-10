https://static.news.ru/photo/7a2a4298-62a5-11ea-8038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Стриминговый сервис Spotify должен официально запуститься в России во втором квартале 2020 года. Команда, состоящая из не более десяти человек, арендует офис в Москве.

По словам источников, Spotify работает с сотрудниками российского подразделения уже около 4–5 месяцев. Стоимость подписки на Spotify, как сообщалось ранее, составит 169 рублей в месяц.

Команда Spotify работает над тем, чтобы добавить Россию в список доступных стран, — утверждает источник Forbes.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter приступит к тестированию собственного аналога «Историй». Новый формат пока доступен бразильским пользователям — они могут загружать изображение или ролики в виде так называемых Fleets, которые пропадают через 24 часа.