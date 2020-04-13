Специалисты из Якутии создали комплекс для отслеживания паводков и пожаров

Мобильный приёмо-передающий комплекс по отслеживанию и мониторингу паводковой и лесопожарной ситуации запустили в Якутии. Такую информацию сообщил начальник управления МЧС по республике Павел Гарин.
По его словам, новая разработка будет принимать и регистрировать информацию со спутников дистанционного зондирования планеты Земля. Комплекс позволит определять паводковую обстановку и очаги возгорания во время лесных пожаров. Также с помощью него можно будет изучать масштабы техногенных катастроф,
NEWS.ru ранее сообщал, что в России намерены внедрить отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды. Разработкой занимается компания «Радий», которая входит в структуру Ростеха.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен