Специалист предупредил об уловках операторов связи

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков заявил, что сотовые операторы не всегда уведомляют, когда бесплатные услуги переводят в платные. О попытках заработать больше не всегда открытыми способами сообщило агентство ПРАЙМ.

Если в личном кабинете вы видите услугу, которую вы не подключали или она была бесплатной, став платной, а такая услуга вам не нужна, то необходимо её отключить, — посоветовал специалист.

Кусков считает, что операторы пользуются различными способами подключения — USSD-запросами, СМС. После этого подключают услугу, «даже не дожидаясь ответа от пользователя».

Ранее стало известно, что граждане смогут получить госуслуги в электронном виде или записаться на приём в ведомства через разные сервисы. Это могут быть приложения операторов связи или банков. Получение государственных услуг и запись на приём в госорганы или МФЦ может стать проще благодаря различным приложениям, которые будут интегрированы с порталом госуслуг.