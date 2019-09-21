https://static.news.ru/photo/720136cc-dc76-11e9-8de4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Директор Координационного центра национального домена Интернета Андрей Воробьёв считает, что российская Сеть лучше европейской, потому что она повсеместная, общедоступная и недорогая. Это, по его мнению, произошло благодаря энтузиастам, которые изначально развивали Интернет, и конкуренции, существующей между операторами связи.

В Европе интернет дороже и не такой доступный, как в России, — рассказал URA.RU специалист.

Он подчеркнул, что в России доступ в Интернет — одна из наиболее дешёвых услуг, публичных точек с wi-fi много, в том числе и в отдалённых населённых пунктах. В Европе, по его убеждению, такого нет. Кроме того, россияне привыкли к быстрому мобильному Интернету и бывают недовольны, когда связь пропадает, в то время как европейцы перебои в работе всемирной паутины считают нормой.

Как писал News.ru, российский Интернет продолжает развиваться благодаря приросту пользователей из категории пенсионного возраста. Соответствующее исследование провёл Mediascope. Теперь группа юзеров 64+ стала учитываться аналитиками как значительная. При этом за последние два года количество пенсионеров, пользующихся Интернетом в России, увеличилось на 55%. Сейчас их примерно 7,5 млн человек.