https://static.news.ru/photo/07c6da78-be80-11e9-a87f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более 70% российских пользователей ежемесячно получают спамерские звонки. Пик активности спамеров приходится на четверг и пятницу, в интервале между 16 и 18 часами.

Чаще всего владельцам смартфонов предлагают оформить займы и кредиты. В таких регионах, как Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская и Свердловская области, доля подобных звонков достигает больше половины всего телефонного спама. В остальных она не опускается ниже одной трети.

В число самых распространённых спам-звонков также входят звонки от коллекторов, рекламные звонки, предложения рискованных финансовых операций и инвестиций. Наиболее активны сборщики долгов в Краснодарском крае и Ростовской области — более 17%. Телефонные социологические опросы в целом менее распространены, но, например, в Санкт-Петербурге с ними связан почти каждый десятый спам-звонок (9%), выяснила «Лаборатория Касперского».

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