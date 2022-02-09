SpaceX Илона Маска потеряла до 40 спутников из-за геомагнитной бури

Американская аэрокосмическая компания SpaceX потеряла до 40 интернет-спутников Starlink из 49, отправленных на орбиту 3 февраля в результате магнитной бури, говорится на сайте компании. Сошедшие с орбиты спутники не создадут угрозу для других спутников и будут безопасно уничтожены из-за сгорания при входе в атмосферу Земли.

В компании сообщили, магнитные бури нагревают атмосферу, из-за чего её плотность увеличивается. В этом запуске её плотность была выше на 50%, в сравнении с предыдущими. Спутники перевели в безопасный режим, чтобы они начали двигаться по-другому — «боком», снижая тем самым сопротивление. Вернуть спутники в обычное положение позже не удалось, ввиду того же сопротивления.

Повышенное сопротивление на низких высотах не позволило спутникам выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты, около 40 спутников вернутся или вернулись в атмосферу Земли, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что на колонизацию Марса потребуется около 1$ трлн и ввиду таковой приблизительной стоимости, в данный момент переселиться на Красную планету не получится. Он считает, что колонизация Марса необходима, так как рано или поздно на Земле может произойти какая-либо катастрофа и человечество окажется под угрозой вымирания, если останется на родной планете.