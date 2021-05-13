SpaceX и Google будут вместе развивать спутниковый Интернет

https://static.news.ru/photo/b96a64a6-b498-11eb-9966-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Корпорация Google подписала соглашение о сотрудничестве со SpaceX, в рамках которого компании будут работать вместе над развитием системы спутникового Интернета Starlink, передаёт The Verge.

Совместная работа будет заключаться в установке наземных станций системы в дата-центрах Google по всему миру, что обеспечит устойчивость технологий. В то же время корпорация может предлагать своим клиентам подключение к Starlink.

Сеть Google Cloud с высокой пропускной способностью будет поддерживать предоставление глобальной спутниковой интернет-службы Starlink, обеспечивая предприятиям и потребителям беспрепятственное подключение к облаку и Интернету, а также обеспечивая доставку критически важных корпоративных приложений практически в любое место, — передаёт PCmag сообщение Google.

Первый терминал установят в городе Нью-Олбани в американском штате Огайо. Уже к концу 2021 года клиенты Google смогут воспользоваться технологией безопасной доставки данных в удалённые районы мира.

По плану в общей сложности на орбиту Земли должны выйти 11 тысяч спутников Starlink. Это будет глобальная спутниковая система, предоставляющая коммерческие услуги доступа в Интернет. Реализация проекта оценивается в $10 млрд. Первые 60 аппаратов были выведены в космос в мае 2019 года. В марте 2021 ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников.