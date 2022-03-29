Создателей соцсети «Россграм» заподозрили в плагиате

Создатели соцсети «Россграм» украли движок чужого сайта и не разработали ничего своего, заявил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин телеканалу «360». Скорее всего, они даже не меняли изначальный код другого проекта. Соцсеть должна была заменить американский сервис Instagram (деятельность в России запрещена).

Два маркетолога своровали готовый движок и поставили его на сайт. Максимум на это надо 30 минут. Ничего своего они не разработали. <...> С технической стороны они купили за $69 готовый проект и выдали его за свой. Максимум, что они могли сделать, — это перевести несколько строк кода на русский язык. Но, судя по всему, к коду никто и не прикасался, — предположил Вакулин.

Тем же, кто решил поучаствовать в тестировании «Россграма», начали приходить письма с вредоносным ПО, добавил эксперт.

Также сообщалось, что приложение «Россграм» не заработало в России. Корреспонденту РИА Новости не удалось зарегистрироваться на платформе даже для получения пробного доступа.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ранее заявлял, что «Россграм» — это «абсолютный, стопроцентный фейк». Он отметил, что один из создателей платформы — маркетолог, а другой — пиарщик, и их обоих «в глаза никто не видел».