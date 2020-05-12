Создан мягкий робот, бегающий как гепард

Конструкторы из США создали мягкого робота LEAР, способного передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.
Как
Модель способна передвигаться галопом, в определенные промежутки времени не имеет контакта с землей. Это позволило увеличить скорость робота в три раза. Кроме того они способны перемещать большие грузы.
Отмечается, что роботы LEAР имеют длину около семи сантиметров и весят около 45 граммов. Их можно применять в спасательных работах, где важна скорость, и в промышленном производстве робототехники.
Ранее NEWS.ru писал о том, что боевого человекоподобного робота Eagle Prime компании MegaBots выставили на продажу на интернет-аукционе eBay.
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