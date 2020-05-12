Создан мягкий робот, бегающий как гепард

https://static.news.ru/photo/e990fbac-9452-11ea-b028-fa163e074e61_660.jpg Фото: techcrunch.com

Конструкторы из США создали мягкого робота LEAР, способного передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.

Как пишет Science Advances, учёные из Университета Cеверной Кaролины (США) в своих разработках черпали вдохновение в движениях гепарда. При создании машины использован пружинный каркас, имитирующий позвоночник. Ткани робота также изготовлены из мягких материалов.

Модель способна передвигаться галопом, в определенные промежутки времени не имеет контакта с землей. Это позволило увеличить скорость робота в три раза. Кроме того они способны перемещать большие грузы.

Отмечается, что роботы LEAР имеют длину около семи сантиметров и весят около 45 граммов. Их можно применять в спасательных работах, где важна скорость, и в промышленном производстве робототехники.

Ранее NEWS.ru писал о том, что боевого человекоподобного робота Eagle Prime компании MegaBots выставили на продажу на интернет-аукционе eBay.