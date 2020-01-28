https://static.news.ru/photo/7f0a0f9e-4191-11ea-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество выпустило рекомендации о том, как уберечь персональные данные от мошенников. По мнению специалистов, при переводе денежных средств в Сети в первую очередь необходимо проверять дату регистрации домена.

В этом помогут Whois-сервисы. В случае если домен зарегистрирован менее чем две недели назад, лучше не вводить свои платёжные данные на данном сайте, говорится в сообщении организации.

В Роскачестве рекомендуют никогда не переводить деньги, если предлагается получить компенсацию, призы или какую-то другую награду. В 99 случаях из 100 это будет обманом.

Гарантией, что сайт не является мошенническим, может служить использование им протокола «https» и наличие сертификата безопасности. Соответствующие символы «https» и изображение «замочка» должны присутствовать в адресной строке. Их отсутствие означает, что вводить персональные данные не следует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скамеры прибегли к новой мошеннической схеме. Злоумышленники начали эксплуатировать политику начисления штрафов для компаний за утечки данных, обещая пострадавшим пользователям денежную компенсацию в обмен на платную временную социальную страховку. Новый вид скама применяется в России, Алжире, Египте, ОАЭ и других странах.