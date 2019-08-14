https://static.news.ru/photo/9746b2ee-bea4-11e9-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замсекретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов рассказал, что с начала 2019 года были предотвращены кибератаки на более чем семь тысяч объектов критической информационной инфраструктуры страны. По его словам, жертвами хакеров чаще всего становятся банки и органы власти.

От общего числа атак попытки внедрения вредоносного программного обеспечения на этих объектах составляет 38% и 35% соответственно. Кроме того, уточнил Храмов, киберпреступники нападают также на предприятия оборонной промышленности и научные и образовательные организации, передаёт « Политика Сегодня ».

Ранее News.ru писал, что кибергруппировка Cloud Atlas осуществила ряд сложных целевых атак. Целями злоумышленников стали международные, экономические и аэрокосмические компании, а также правительственные и религиозные организации в России и ряде стран Восточной Европы и Центральной Азии.