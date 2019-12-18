Тайваньский производитель Foxconn начал расследование предполагаемого мошенничества, в ходе которого сотрудники компании продавали дефектные компоненты iPhone.
Неназванный бизнесмен предположительно взаимодействовал с группой управленческого персонала на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, чтобы получать неутилизованные детали смартфона. В дальнейшем их продавалали под видом официальных продуктов iPhone.
В течение последних трёх лет незаконные сделки якобы
Источник, выявивший факт возможного мошенничества, в электронном письме уточнил, что масштаб случившегося намного больше — убытки Apple составляют почти $3 млрд Сообщение
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance намерены привести работу систем «умного дома» к единому стандарту. Проект получил название Connected Home over IP. Его цель — облегчить производителям разработку устройств, совместимых с «умным домом» и различными голосовыми помощниками — Alexa, Siri, Assistant и другими.
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