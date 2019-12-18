https://static.news.ru/photo/b611b55e-225c-11ea-9fce-fa163e074e61_660.jpg Фото: ser.foxconn.com

Тайваньский производитель Foxconn начал расследование предполагаемого мошенничества, в ходе которого сотрудники компании продавали дефектные компоненты iPhone.

Неназванный бизнесмен предположительно взаимодействовал с группой управленческого персонала на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, чтобы получать неутилизованные детали смартфона. В дальнейшем их продавалали под видом официальных продуктов iPhone.

В течение последних трёх лет незаконные сделки якобы принесли её организатором $43 млн. В заявлении Foxconn говорится, что она предприняла шаги для решения проблемы, в том числе начала внутреннее расследование предполагаемого инцидента. При этом производитель воздержался от дальнейших комментариев по продуктам и клиентам, которые возможно, были затронуты.

Источник, выявивший факт возможного мошенничества, в электронном письме уточнил, что масштаб случившегося намного больше — убытки Apple составляют почти $3 млрд Сообщение дошло до главы Apple Тима Кука, а затем перенаправлено в отдел обеспечения и контроля бизнеса, который сейчас участвует в расследовании.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance намерены привести работу систем «умного дома» к единому стандарту. Проект получил название Connected Home over IP. Его цель — облегчить производителям разработку устройств, совместимых с «умным домом» и различными голосовыми помощниками — Alexa, Siri, Assistant и другими.