https://static.news.ru/photo/c2af495a-c039-11e9-9a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Идентификацию клиента с помощью специального кода предполагает система оплаты по лицу или отпечаткам пальцев. Об этом сообщил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Технология идентификации пользователя по отпечатку пальца довольно безопасна. Важно понимать, что у самого банка хранится не изображение, а числовой код, который получается в результате анализа отпечатка пальца, — цитирует Голованова RNS .

Эксперт добавил, что терминал при проведении оплаты отправляет на сервер набор цифр, который сравнивается с числом в базах финансовой организации.

Аналогичная ситуация происходит и при анализе изображения лица, — сообщил Голованов.

По его мнению, клиентам банков не стоит беспокоиться за безопасность личных данных в связи с возможным применением новой технологии, поскольку так как даже при утечке этот код не позволит проводить платежи злоумышленникам.

Ритейлу же лучше обратить внимание, что на пунктах оплаты должны стоять современные сканеры, которые невозможно обмануть, нанеся отпечаток пальца на тонкую плёнку, — резюмировал представитель «Лаборатории Касперского».

Как писал News.ru, ранее стало известно, что Сбербанк собирается запустить технологию покупок с помощью биометрических данных. Оплата в таком случае будет проходить после сканирования отпечатка пальца руки или изображения лица и ввода пароля на биотерминале.