Sony захотела «агрессивных» инвестиций в видеоигры

https://static.news.ru/photo/e1dcb3ae-a830-11eb-a33a-96000091f725_660.jpg Фото: playstation.com

Корпорация Sony в ближайший финансовый год планирует «агрессивно» инвестировать в собственные студии, создающие видеоигры. Об этом заявил финансовый директор компании Хироки Тотоки в ходе выступления перед инвесторами, передаёт VGC.

По его словам, Sony собирается расширить предложение на рынке игр за счёт как собственных, так и внешних игроков.

Чтобы улучшить наше игровое предложение, мы намерены продолжать инвестировать в партнёрство с внешними студиями в дополнение к агрессивным инвестициям в наши собственные студии, — сказал он.

По его словам, компания собирается увеличить расходы на разработчиков и другой внутренний персонал примерно на 20 млрд иен ($183 млн) за год. Руководство хочет укрепить платформу консолей PlayStation за счёт партнёрства с создателями Assassin's Creed Haven Entertainment, а также с Epic Games.

Накануне исполнительный директор игрового подразделения корпорации Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан рассказал, что компания хочет, чтобы консоль нового поколения PlayStation 5 получила самую большую библиотеку эксклюзивных игр. Он отметил, что компания уже занималась слияниями и поглощениями. Так, в 2019 году SIE присоединила американского разработчика Insomniac Games. Он не стал исключать, что подобные поглощения будут происходить и дальше.