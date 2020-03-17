Компания Sony раскроет подробности новой приставки PlayStation 18 марта в 19:00 по московскому времени. Разработчики расскажут об архитектуре, заложенной в основу PS5, и о том, как она «повлияет на будущее игр».
Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5âs system architecture, and how it will shape the future of games.
Таким образом, Sony представит подробности PS5 всего через два дня после того, как это сделала Microsoft. Однако, в отличие от Xbox Series X, игроки пока даже не знают, как будет выглядеть новая консоль. Сейчас о PS5 известны лишь базовые подробности.
Microsoft опубликовала полные спецификации новой приставки Xbox Series X 17 марта.
Эксперты DFC Intelligence полагают, что появление приставок Sony и Microsoft может быть отложено до 2021 года из-за пандемии коронавируса. Задержка также может вызвать подорожание обеих приставок. Пока продажи запланированы на конец 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что себестоимость PS5 составляет $450. Это связано с использованием в производстве дефицитных компонентов. Аналитик Macquarie Capital Дэмиан Тонг считает, что Sony столкнётся с трудностями при реализации столь дорогого устройства. Он напомнил, что PS4 Pro — самое дорогое устройство в линейке PlayStation ($399,99) — часто продавали со скидкой. Ожидается, что продажи приставки должны начаться в конце 2020 года.