https://static.news.ru/photo/53c84cba-6860-11ea-866e-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.co

Компания Sony раскроет подробности новой приставки PlayStation 18 марта в 19:00 по московскому времени. Разработчики расскажут об архитектуре, заложенной в основу PS5, и о том, как она «повлияет на будущее игр».

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5âs system architecture, and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE — PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020

Таким образом, Sony представит подробности PS5 всего через два дня после того, как это сделала Microsoft. Однако, в отличие от Xbox Series X, игроки пока даже не знают, как будет выглядеть новая консоль. Сейчас о PS5 известны лишь базовые подробности.

Microsoft опубликовала полные спецификации новой приставки Xbox Series X 17 марта.

Эксперты DFC Intelligence полагают, что появление приставок Sony и Microsoft может быть отложено до 2021 года из-за пандемии коронавируса. Задержка также может вызвать подорожание обеих приставок. Пока продажи запланированы на конец 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что себестоимость PS5 составляет $450. Это связано с использованием в производстве дефицитных компонентов. Аналитик Macquarie Capital Дэмиан Тонг считает, что Sony столкнётся с трудностями при реализации столь дорогого устройства. Он напомнил, что PS4 Pro — самое дорогое устройство в линейке PlayStation ($399,99) — часто продавали со скидкой. Ожидается, что продажи приставки должны начаться в конце 2020 года.