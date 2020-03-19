https://static.news.ru/photo/02af83fe-6967-11ea-b24e-fa163e074e61_660.jpg Фото: IGN/twitter.com

Компания Sony раскрыла технические характеристики новой игровой приставки PlayStation 5, способной загрузить 2,5 Гб данных за 0,25 секунды.

Приставка оснащена 16 Гб «оперативки» GDDR6, восьмиядерным AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц и видеокартой RDNA 2 от AMD с мощностью 10,3 терафлопса. Консоль будет совместима с многими играми для PS4, о предыдущих поколениях ничего сказано не было.

Также главный системный архитектор компании Марк Церни рассказал о SSD объёмом 825 Гб формата NVME. Сверхскоростной накопитель и особая встроенная система ввода и вывода были разработаны для избавления, в частности, от загрузочных экранов.

Как писал NEWS.ru ранее, компания Microsoft опубликовала полные спецификации новой приставки Xbox Series X. Она готовится к выпуску к концу 2020 года. Узким местом консоли может быть ОЗУ: 16 Гбайт — это не слишком много для будущего, и дополнительные ограничения накладывает разделение на пулы с разной пропускной способностью. На консоли будет установлен SSD NVME на 1 Тбайт. Память можно будет расширять с помощью проприетарной карты — это ещё 1 Тбайт.