Sony: дефицит PlayStation 5 сохранится ещё на год

https://static.news.ru/photo/0c1b165a-a846-11eb-9cb6-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA/ТАСС

Корпорация Sony не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года, заявил финансовый директор компании Хироки Тотоки во время разговора с инвесторами, который опубликовало издание VGC. Это значит, что дефицит на устройства сохранится в ближайшее время.

По его словам, сейчас Sony хочет увеличить разницу в объёмах продаж PS5 и PS4. По последнему отчёту компания продала 7,8 млн новых консолей и 7,6 млн старых. Однако решить проблему с нехваткой аппаратных компонентов до сих пор не удалось.

Как я сказал ранее, мы стремимся к большему объему продаж, чем PS4 [в течение 2-го года продаж]. Но можем ли мы резко увеличить предложение? Нет, вряд ли, — подчеркнул он.

Он рассказал, что Sony ищет варианты, которые помогут справиться с нехваткой полупроводников.

Например, мы могли бы найти вторичный ресурс или, изменив дизайн, мы могли бы справиться, — добавил Тотоки.

Днём ранее финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявила, что в компании не ждут разрешения дефицита на консоли нового поколения Xbox Series S|X в ближайшее время.

Накануне исполнительный директор игрового подразделения корпорации Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан рассказал, что компания хочет, чтобы консоль нового поколения PlayStation 5 получила самую большую библиотеку эксклюзивных игр. Он отметил, что компания уже занималась слияниями и поглощениями. Так, в 2019 году SIE присоединила американского разработчика Insomniac Games. Он не стал исключать, что подобные поглощения будут происходить и дальше.