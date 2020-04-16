Соцсеть Facebook зафиксировала около 40 млн постов с фейками о COVID-19

https://static.news.ru/photo/cae0e47e-7ff8-11ea-9889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Компания Facebook сообщила, что успешно маркировала около 40 млн постов, которые несли недостоверную информацию о коронавирусе.

Например, в марте мы снабдили предупреждающей маркировкой в Facebook около 40 млн постов, касавшихся COVID-19. За основу были приняты порядка 4 тысяч статей, написанных нашими партнерскими организациями, которые занимаются проверкой фактов, — сообщили разработчики.

В компании подчеркнули, что удалили сотни тысяч образцов информации, которая способна причинить людям физический вред. В качестве примера они назвали посты с утверждениями об исцеляющих свойствах отбеливателя и неэффективности соблюдения дистанции.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчики Facebook запустили аналог социальной сети с ботами. Она необходима для выявления нарушений и мошенников.